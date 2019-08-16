ГБР провело обыски в Одесском облсовете и заявило о преступлениях, которые припали на времена «правления» Урбанского

Следователи Государственного бюро расследований провели ряд обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Обыски проходили в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского района. В 2015-2019 годах Одесский облсовет выделял средства на: капитальный ремонт дома культуры; капитальный ремонт дороги; реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы; капитальный ремонт детского сада; капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы; капитальный ремонт здания аэровокзала аэропорта Измаил.

«Выделенные на развитие региона бюджетные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводились или проводились не в полном объеме. Предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета. Распоряжением и непосредственным контролем за проведением работ занимались должностные лица Измаильского городского совета», - сообщили в ГБР.

Уголовное производство открыли по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»).

Напомним, что в 2015-2019 годах Одесский облсовет возглавлял Анатолий Урбанский, который недавно победил на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №143.

Ранее в Одессе во время избрания нового главы облсовета подрались местные депутаты.