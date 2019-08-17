СБУ задержала сбежавшего из аэропорта израильского наркобарона – троих оперативников подозревают в причастности к побегу

Израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера, который сбежал в аэропорту «Борисполь» во время депортации в Израиль, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Троих сотрудников, которых подозревают в помощи побега, задержали.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

«В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством. При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побега Сильвера из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиционных мероприятий», - говорится в сообщении.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook уточнил, что Сильвера задержали в 9:00 в Умани.

«Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе, подняли весь центральный аппарат и многие области. Теперь надо побыстрей узнать результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств побега Сильвера, сделать правильные выводы. Потрясающая история. Без всяких преувеличений - смыли пятно с международной репутации СБУ и страны в целом. Предатели бывают везде, главное - уметь это исправить», - написал он.

Как известно, Амос Дов Сильвер был задержан 12 марта в одной из гостиниц Киева, где проживал на тот момент.