В Одесской области осудили некрофилов – убийца девушки остался под стражей, а второго отморозка выпустили по «закону Савченко»

Овидиопольский районный суд вынес приговор мужчинам, которые убили 22-летнюю девушку, изнасиловали, закопали в песок и возвращались насиловать ещё несколько дней. Одного приговорили к 14 годам заключения, а второй уже вышел на свободу.

Об этом идёт речь в приговоре суда.

Напомним, что в июле 2016 года на пляже под Одессой нашли тело женщины, которую убили и закопали в песок.

Как установило следствие, 30 июня двое мужчин предложили девушке поехать на общественный пляж и вместе выпить там. Уже на пляже один из них, будучи пьяным, предложил другому убить её. Один из мужчин специально вступил с ней в конфликт, а второй следил, чтобы их никто не заметил. Мужчина напал на девушку, нанёс многочисленные удары руками в область головы, от которых она упала. Пока его друг наблюдал, он задушил свою знакомую.

Когда девушка была мертва, мужчины сняли с неё одежду, забрали сумочку и спрятали в песке в разных местах, а её тело спрятали неподалеку в кустах. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила в результате асфиксии. После убийства, действуя по предварительному сговору, они решили вступить в половую связь с трупом.

«Реализуя преступный умысел, направленный на вступление в половую связь с трупом ОСОБА_4 с целью удовлетворения половой страсти, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в период с 30.06.2016 по 04.07.2016 прибывали к месту хранения труппа, а именно на пляж побережья Черного моря, расположенного у СОГ «Ветеран», где раскапывали труп, мыли его в Черном море, по очереди вступали в половую связь с трупом естественным способом и снова его закапывали, таким образом надругались над трупом»

«После совершенных половых актов с трупом, ОСОБА_3, с целью сокрытия следов вступления в половую связь, заранее приготовленным для этого кухонным ножом, разрезал живот ОСОБА_4 и промыл ее тело в воде, где также вступил в половую связь с трупом», - говорится в приговоре.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у девушки были удалены внутренние половые органы (матка, маточные трубы, яичники и влагалище) и фрагмент тонкого кишечника около 70 сантиметров.

Один из мужчин объяснил случившееся тем, что он уснул пьяным, а когда проснулся, то увидел, что девушки и друга нет, и начал их искать.

«Увидев их в воде, он догадался, что они занимаются сексом. Он увидел, что ОСОБА_13 под водой. Он спросил у ОСОБА_14, что он делает, тот ответил, что убил ОСОБА_15, поскольку она отказалась заниматься с ним сексом. После того как он вытащил ОСОБА_15 из воды, он нанес ОСОБА_16 удар в лицо кулаком правой рукой. Затем он отошел к тому месту, где распивали спиртные напитки и продолжил употреблять водку и пиво. ОСОБА_11 в это время стал заниматься сексом с трупом. Затем он подошел и также стал заниматься сексом с трупом, но не долго, минут 5. В этот же день ножом ОСОБА_11 вскрыл труп (живот) и выбросил нож в море. Затем они вместе оттащили труп на гору по дорожке в кусты, взяв за руки», - говорится в сообщении.

Второй вину признал частично и рассказал, что у девушки были проблемы с деньгами и он предложил ей их, но взамен на что-то. Девушка, по его словам, предложила секс. Ранее она встречалась с другом этого мужчины, который был с ними на пляже.

«Он вместе с ОСОБА_21 отошли примерно на 50-100 метров и начали заниматься сексом, после чего он дал ей деньги. Позже к ним подошел ОСОБА_6 и начал ругаться и побил ОСОБУ_18. Он видел как ОСОБА_6 нанес примерно три удара в область головы ОСОБА_22 он подбежал к ним, спросил, что случилось. ОСОБА_6 ответил, что ОСОБА_19 ему изменила. Он склонился над ОСОБА_21, но они уже не дышала. Он с ОСОБА_23 решили не идти в полицию, поскольку их арестуют, и решили раздеть тело и спрятать в кустах», - говорится в показаниях.

Они вернулись в город, где испугались, что тело найдут и вернулись перепрятать его. После они по очереди изнасиловали тело. На суде брат убитой рассказывал, что один из мужчин ранее угрожал убить девушку за то, что она ушла от него и начала встречаться с другим. Однако его слова всерьез не воспринимали.

Как пишет Альтернатива, имена преступников - Алексей Гумен и Валерий Залозний. Первый - уроженец города Ильичевск, образование среднее, женат, не работающий, ранее трижды судимый Ильичевским городским судом Одесской области за кражу, незаконное обращение с оружием и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Второй - уроженец Черноморска, образование высшее, не женат, не работающий, ранее судимый Ильичевским городским судом Одесской области за кражу.

Судебная экспертиза установила, что они не страдают хроническими психическими расстройствами. Суд пришел к выводу, что вина Валерия Залозного в убийстве не доказана и поэтому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины его оправдал, а осудил его по части 3 статьи 297 УК Украины («Надругательство над телом») к 6 годам и 2 месяцам тюремного заключения.

В связи с полным отбытием Залозным наказания в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы (Предварительное заключение 3 года 1 месяц и 2 дня на день принятия приговора (день за два), его освободили из-под стражи в зале суда.

Относительно Гумена суд пришел к выводу, что его вина доказана, однако изменил квалификацию с части 2 статьи 115 УК Украины на часть 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство) и приговорил его к 14 годам лишения свободы и по части 3 статьи 297 УК Украины к 9 годам.

На основании статьи 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначил Гумену наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Срок его наказания отсчитывается с 7 июля 2016 года.

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