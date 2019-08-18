В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя на свадьбе – погибли 63 человека, еще 182 ранены

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В субботу ночью в Кабуле во время свадебной церемонии произошел теракт.

Об этом сообщает Reuters.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли по меньшей мере 63 человека, еще 182 были ранены. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Теракт произошел на фоне переговоров между движением «Талибаном» и США о выводе американских войск из страны в обмен на гарантии безопасности в стране и мирные переговоры с поддерживаемым США правительством Афганистана.

Представители «Талибана» отрицают свою причастность к взрыву, но президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что талибы не могут снять с себя вину за случившееся. В Твиттере главы государства говорится, что «Талибан» предоставляет платформу для террористов.

Гани также сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности.

Напомним, в Пакистане в результате теракта убит брат лидера афганского Талибана.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность