Полиция завела дело на заммэра Житомира – его подозревают в нанесении ущерба государству

Одному из заместителей мэра Житомира объявили подозрение в служебной халатности, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере в 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По версии следствия, чиновница, занимая должность начальника одного из управлений горсовета и распорядителя бюджетных средств, заключила с победителем конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования заранее убыточный тендер.

«Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам на сумму более 700 тысяч гривен», — заявили в полиции.

Чиновнице было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР провело обыски в Одесском облсовете и заявило о преступлениях, которые припали на времена «правления» Урбанского.