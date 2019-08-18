На Николаевщине арестовали еще одного сотрудника Еланецкого РОВД – он тоже заставил невиновного сознаться в преступлении

В Николаевской области отправили в СИЗО начальника сектора реагирования патрульной полиции №4 Еланецкого отделения полиции. По версии следствия, он заставил невиновного признаться в преступлении и дал ему оружие, которое впоследствии изъяли как доказательство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее в аналогичном преступлении уличили начальника сектора криминальной полиции Еланецкого отделения полиции. Он также заставил невиновного взять на себя преступление и дал ему оружие, которое потом изъяла полиция.

В прокуратуре уточнили, что начальник сектора реагирования и начальник сектора криминальной полиции сфабриковали дела против разных людей.

«Злоумышленник с целью улучшения показателей возглавляемого им подразделения по раскрытию преступлений, используя свое служебное положение, заставил невиновного человека признаться в совершении уголовных преступлений, которые тот фактически не совершал. Кроме этого, с целью искусственного создания доказательств обвинения сотрудник полиции лично предоставил этому человеку огнестрельное оружие, которое в дальнейшем у него изъяли», - сообщили в прокуратуре.

Теперь полицейскому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, заведомо ложном сообщении о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения, и незаконном обращении с оружием.