Николаевец заявил, что его сосед убил вилами кошку

В Николаеве 18 августа в частном секторе на улице Передовой мужчина заколол вилами кошку.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал его сосед.

По словам николаевца, две кошки игрались возле дерева. В какой-то момент к ним подошел сосед, схватил меньшую из них и заколол вилами. Николаевец подбежал к соседу и забрал у него тело убитого животного, после чего вызвал полицию. Свидетелями инцидента якобы были дети.

Мужчина отмечает, что кошка успела поцарапать его соседа и кровь на руках может стать доказательством причастности к убийству животного. На место прибыли сотрудники Ингульского отдела полиции, которые начали разбираться в ситуации, мужчина написал заявление на своего соседа. По словам николаевца, он опасается, что полиция не будет расследовать это преступление и посчитает его незначительным.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что информацию о происшествии внесли в журнал Единого учета, полиция разбирается в случившемся.

Отметим, что статья 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными») предусматривает, что за убийство животного в присутствии детей виновного могут приговорить к тюремному сроку – от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее другой николаевец застрелил уличного кота.