Уголовный розыск задержал угонщика элитных автомобилей, который поменял паспорт, чтобы избежать наказания

Уголовный розыск полиции Киевщины и Нацполиции Украины задержал осужденного угонщика элитных автомобилей, который скрывался от правосудия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Мужчина осужден Голосеевским судом к лишению свободы за совершение ряда угонов. Он не ждал, пока приговор вступит в силу, а «странным образом» получил новый паспорт на другую фамилию. И не разобравшись, его выпустили на волю», - сообщил Небытов.

Угонщик скрывался под новым именем, его нашли в Умани, где он с женой спокойно проживал в одном из отелей. Небытов говорит, что осужденный проведет за решеткой 5 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве угрозыск и спецназ задержали скандального блогера, который издевался над участником АТО.