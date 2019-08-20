На Николаевщине задержали браконьера, который вылавливал молодняк кефали

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Николаевский рыбоохранный патруль 19 августа на Березанском лимане обнаружил мужчину, который ловил молодняк рыбы запрещенными сетками.

Об этом сообщили в пресс-службе патруля.

В сетях находилось 117 особей кефали-сингили размером 13-15 см, что согласно правилам любительского и спортивного рыболовства является молодняком. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 7,6 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, оценили в 69 тысяч 615 гривен.

На браконьера оформили протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения преступления.

В Управлении Госрыбагентства в Николаевской области функционирует телефонная «горячая линия» – (099) 663-82-00, куда можно сообщать о нарушениях.

Напомним, что ранее в Снигиревском районе задержали трех браконьеров, которые словили 155 рыб.

Вадим Богданов

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