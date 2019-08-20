В Запорожье контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР», который также находился в розыске у самих террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что житель Шахтерска был освобожден из тюрьмы в апреле 2014 года при условии присоединения к террористам. В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Игоря Гиркина (Стрелкова) в качестве стрелка.

Боевик принимал активное участие в захвате админзданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил АТО.

Стало известно также, что в 2017 году боевика обвинили в разбое и объявили в розыск сами террористы.

С июля 2019 года злоумышленник скрывался у родственников в Запорожье, где его и задержали сотрудники СБУ.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в создании террористической группы (ст. 258-3 УКУ). Решается вопрос о содержании его под стражей. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, ранее украинский спецназ на оккупированном Донбассе задержал террориста – важного свидетеля по делу сбитого «Боинга».