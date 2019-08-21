В США полиция заретушировала татуировки на фото грабителя – из-за этого он требует закрыть дело и снять обвинения

В США мужчина, которого обвиняют в ограблении в штате Орегон, хочет добиться закрытия дела против него, поскольку полицейские убрали тату с его фото, а затем показали свидетелям преступления.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Правоохранители признают, что с помощью компьютерной программы убрали татуировки с лица 50-летнего Ламонта Аллена. Это якобы сделали для того, чтобы его снимок не выделялся среди снимков других подозреваемых, которые демонстрировали свидетелям. Аллена задержали по обвинению в совершении четырех грабежей в районе города Портленд в 2017 году.

Федеральный суд сейчас рассматривает это дело и должен решить, имели ли правоохранители законное право использовать отредактированное фото. Полиция обнародовала несколько изображений грабителя, сделанных камерой наблюдения, и попросила помочь в опознании преступника. Впоследствии анонимный информатор связался с правоохранителями и сказал, что по его мнению, человек на фото – это именно Ламонт Аллен.

В ходе расследования свидетелям ограблений показали подборку фото несколько человек – в том числе и Аллена – и попросили указать на грабителя среди них. Чтобы портрет Аллена не выделялся среди других снимков, с него решили убрать татуировки.

В прошлом месяце о факте редактирования фото узнал адвокат Аллена. Он заявил, что это было сделано намеренно – чтобы его клиент был более похож на человека со снимков камеры наблюдения. Помощник прокурора на это возразил, что Аллен перед преступлением мог нанести на лицо косметику, а правоохранители фактически сделали то же, но цифровым методом.

Напомним, что ранее киевлянин ограбил посетителя ресторана, чтобы расплатиться в этом же заведении.