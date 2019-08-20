Полиция задержала николаевца, который продавал пистолет и патроны за 4 тысячи гривен

В Николаеве 20 августа на территории рынка «Колос» задержали 41-летнего подозреваемого в продаже оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержание провели сотрудники Управления уголовного розыска вместе со следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Получив оперативную информацию, что мужчина продает оружие, полиция задокументировала два факта продажи пистолетов и патронов. Сегодня, во время очередной продажи злоумышленника задержали. За оружие и боеприпасы он получил 4 тысячи гривен – на этот раз он продавал переделанный пистолет и патроны к нему.

Полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 263 («Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия») Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина за продажу гранат и более тысячи патронов получил год условно.