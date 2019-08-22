Полиция пришла с обысками к жителю Николаевщины, который вырастил 30 кустов конопли

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В Новобугском районе Николаевщины полиция изъяла у 27-летнего жителя села Показное 30 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сотрудники полиции 20 августа провели обыск в домовладения мужчины и нашли в хозяйственном помещении около 300 граммов каннабиса, а с приусадебного участка изъяли 30 кустов конопли элитного сорта.

Владелец посевов объяснил, что вырастил коноплю для себя, так как сам её употребляет. Изъятые наркотики направили на экспертизу. За незаконное хранение каннабиса и выращивание конопли мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее полиция провела обыски у николаевца, который оборудовал специальное помещение, чтобы вырастить двухметровую коноплю.

Вадим Богданов

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