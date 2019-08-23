Суд наказал штрафом в ₴17 тысяч чиновника «Укрпочты», который хотел сдать предпринимателю в аренду складское помещение за ₴4 тысячи

Ленинский районный суд Николаева признал виновным начальника цеха перевозки почты Николаевской дирекции «Укрпочты», который вымогал с предпринимателя взятку в размере 4 тысяч, и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

Как известно, 22 июня 2018 года его задержали в Ингульском районе при получении взятки от частного предпринимателя гривен за предоставление складского помещения в аренду без соответствующего договора. Тогда ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»).

Следствие установило, что 7 июня того же года она встретился с этим предпринимателем по месту своей работы на улице Строителей, и предложил ему за неправомерную выгоду предоставить в пользование подведомственное складское помещение на два месяца без заключения гражданско-правового договора. 21 июня он, находясь на работе, эти денежные средства получил.

Обвиняемый признал свою вину в преступлении, предусмотренном частью 1 вышеуказанной статьи («Предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения»), и раскаялся. Кроме этого, по месту работу к нему было применено дисциплинарное взыскание по результатам внутреннего расследование, однако не указано, какое именно это взыскание.

Отметим, что согласно подозрению, ему инкриминировали часть 3 статьи 368 (взятка служебному лицу, которое занимает ответственное положение или по предварительном сговору группой лиц), за что грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, а часть 1 этой же статьи предусматривает более легкое наказание – штраф , ограничение свободы от трех до четырех лет или же лишение свободы на тот же срок.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на один год.