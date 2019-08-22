В Николаеве во дворе многоэтажки мужчина устроил стрельбу из-за места на парковке – пострадавшего забрала «скорая»

В четверг, 22 августа, в Николаеве в одном из дворов по улице Чкалова между двумя мужчинами возникла перепалка, во время которой один выстрелил в другого из, предположительно, травматического пистолета.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами возник из-за места на парковке. Во время словесной перепалки один из мужчин достал пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону оппонента. Последнего с места инцидента забрала карета скорой медицинской помощи, предположительно во время ссоры он получил ранение руки.

Мужчина, который совершил выстрелы, после конфликта сел в автомобиль «Hyundai» и скрылся с места инцидента.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск злоумышленника.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что стрелявшему мужчине 72 года, пострадавший является его соседом. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия»).

Фото: Новости-Н

Напомним, что ночью в Николаеве группа нетрезвых парней устроила стрельбу из стартового пистолета.