В Первомайске грабитель ударил женщину в лицо и отобрал у нее кошелек

В Первомайске полиция 21 августа задержала 29-летнего ранее судимого жителя Южноукраинска, который подозревается в ограблении.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Преступление случилось около 15:00 на улице Коротченко. Когда 58-летняя женщина шла по улице, навстречу ей двигался неизвестный мужчина, который неожиданно ударил ее кулаком в лицо и выхватил из рук кошелек, в котором были мобильный телефон и 300 гривен. Не растерявшись, женщина начала звать на помощь. Услышав её крики, неравнодушные прохожие бросились догонять грабителя, но тот бросил похищенное и скрылся с места происшествия. Получив от детальное описание грабителя и направление его движения, полицейские начали поиски.

Менее чем за час отработки прилегающей территории оперативники увидели похожего по описанию человека, который скрывался на кладбище. Потерпевшая узнала в нем своего обидчика. Злоумышленника доставили в отдел полиции, им оказался житель Южноукраинска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления имущественного характера и имеет непогашенную судимость.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали двух грабителей.