Спустя почти год выдвинули подозрения экс-командиру 57-й бригады, который сбил солдата

Мелитопольское управление Государственного бюро расследований 21 августа сообщило о подозрении бывшему командиру воинской части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада) по части 1 статьи 415 («Нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения») Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Напомним, речь идет о полковнике Юрии Головашенко, который 18 октября 2018 года около села Раденск Олешковского района Херсонской области сбил солдата. Пострадавший получил тяжелые травмы, а командир бригады скрылся с места происшествия.

О подозрении объявили после получения результатов всех необходимых экспертиз. В Мелитопольский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследованием занимается управление Государственного бюро расследований в Мелитополе.

Напомним, что ранее ГБР сообщило о подозрении скандальному экс-начальнику днепровской полиции Глуховере, который «натравил» КОРД на патрульных.