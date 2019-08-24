В аэропорту «Борисполь» четверо иранцев порвали свои паспорта в туалете – они рассчитывали получить новые поддельные документы

В киевском аэропорту «Борисполь» украинские пограничники помешали четверым иранцам получить поддельные паспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

С прибытием в Украину иностранцы уничтожили свои действительные документы в туалете аэропорта и ожидали новые – поддельные паспорта, а также посадочные талоны. Но сделку по передаче фальшивых документов сорвали сотрудники Госпогранслужбы. Нелегальных туристов отправили обратным рейсом в Стамбул.

Кроме того, в аэропорту Одессы обнаружили двух граждан Турции, которые следовали на рейс в Польшу и на контроль предоставили служебные паспорта, где нельзя ставить визу для проезда в страны ЕС. Пограничники установили, что 30-летняя женщина и 38-летний мужчина подделали свои документы, заменив обложку служебного, на обложку национального паспорта. Впоследствии туристы предъявили действительные ID-карты, которые подтвердили их личности. В итоге им отказали в пропуске через государственную границу и на ближайшие три года запретили въезд в Украину. Правонарушителей передали полиции для открытия уголовного производства.

Напомним, что ранее Госпогранслужба задержала украинца, которому запрещен выезд из страны – он прятался в багажнике автомобиля, чтобы попасть в Польшу.