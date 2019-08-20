Госпогранслужба задержала украинца, которому запрещен выезд из страны - он прятался в багажнике автомобиля

Сотрудники Госпогранслужбы задержали украинца, которому запрещен выезд из страны, на въезде в Польшу. Тот прятался в багажнике автомобиля.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

О попытке возможного незаконного пересечения границы гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны, узнали сотрудники оперативных подразделений Западного регионального Управления ГПСУ. Поэтому, чтобы не допустить правонарушения, ситуация тщательно отслеживалась.

Вскоре непосредственно при въезде в пункт пропуска «Рава-Русская» около часа ночи пограничники Львовского отряда в автомобиле «Шкода» зафиксировали прибытие 2 человек. Однако на паспортный контроль прошел лишь один гражданин, а именно - водитель автомобиля. Однако «замысел» нарушителей не удался, так как пограничники зафиксировали инцидент и проверили автомобиль. Другого мужчину обнаружили в багажном отделении.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что пассажир является гражданином Украины 1971 года, которому запрещен выезд с территории Украины.

Так как водитель автомобиля пытался незаконно вывезти мужчину за границу скрывая его в багажнике, его действия подпадают под признаки уголовного преступления по статье 332 УК. А гражданина Украины, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы будет привлечен к административной ответственности. Нарушители переданы Нацполиции.

Напомним, Израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера, который сбежал в аэропорту «Борисполь» во время депортации в Израиль, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Троих сотрудников, которых подозревают в помощи побега, задержали. А В Северной Корее публично казнят заключенных, которые пытаются сбежать из тюрьмы или украсть что-то. При этом люди находятся в ужасных условиях, подвергаются насилию и не получают медпомощь в пенитенциарных учреждениях.