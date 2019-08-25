В Днепре сотрудница полиции в свое первое дежурство догнала и задержала уличного грабителя

В Днепре 19-летняя рядовая полиции Карина Щербинина задержала уличного грабителя.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.
В День Независимости Украины Карина впервые вышла на службу вместе с патрульными Днепра для охраны общественного порядка. Полицейская увидела, как двое мужчин бежали с женской сумкой в руках. Оказалась, что минутой ранее один из них отобрал эту сумку у женщины.
Полицейская мгновенно отреагировала и побежала за ними. Догнала, задержала и вызвала помощь. Мужчину полицейские передали следственно-оперативной группе, а Карина продолжила нести службу дальше.
Отмечается, что девушка учится в Национальной академии внутренних дел и закончила второй курс. Карина с детства занимается дзюдо, имеет звание кандидата в мастера спорта, неоднократная чемпионка Украины.
Напомним, что в Николаеве задержали грабителя женщины, который просил сигарету, а отобрал кошелек и покупки.