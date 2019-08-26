В Киеве неизвестные обстрелили из гранатомета здание «Мостострой» – целились в кабинет директора

В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание «Мостострой» на улице Панковской.

Об этом сообщают «Вартові.Еспресо».

В ночь на 26 августа в центре столицы прогремел сильный взрыв. Прибывшие на место происшествия полицейские, взрывотехники и кинологи установили, что преступники выстрелили из РПГ в окно здания. По предварительной информации, они попали в кабинет директора. К счастью, никто не пострадал.

По данным «Информатора», на проезжей части напротив «Мостостроя» нашли отстрелянный тубус.

Днем стало отчетливо видно, насколько сильно повредилось здание. Снаряд попал в потолок кабинета, при этом частично разрушил колону между окнами. На третьем и пятом этажах взрывной волной выбило стекла.

Сотрудники «Мостостроя» не ответили журналистам, что на самом деле находилось в поврежденных помещениях.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве сообщили, что следователи квалифицировали произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план. При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.

Напомним, ранее в Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала 112 Украина.