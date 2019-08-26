«Ни в чем не подозревается»: У Луценко сообщили Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова

Генеральная прокуратура 30 июля 2019 года сообщила Канаде об отсутствии юридических оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке.

Об этом пишет «НВ» со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Сергея Кизя в адрес Министерства иностранных дел и международной торговли Канады.

В письме говорится, что по состоянию на 29 июля 2019о года по отношению к Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

«Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют», - сказано в письме.

Отметим, Портнов покинул Украину в 2014 году после бегства Виктора Януковича, некоторое время жил в России, затем переехал в Вену. 19 мая этого года вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Вскоре после этого Портнов сообщил о намерении отсудить $300 тысяч компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде за «незаконное применение международных санкций».

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. Год спустя Европейский союз продлил санкции, но исключил из списка Андрея Портнова.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко признал, что против Портнова были смехотворные юридические обвинения.