В Запорожье родители оставили двоих детей бездомным, а сами на пять дней ушли «по делам»

В Запорожье родители оставили своих детей в возрасте 2 и 3 года в лагере бездомных на берегу Днепра. Мальчики жили там, без обуви и одежды, минимум пять дней, пока их не заметили случайные прохожие.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Сообщается, что родители отдали своих детей на попечительство бездомных, ссылаясь на какие-то «дела в городе». Бездомные, в свою очередь, смутились данной просьбой, но приняли детей и как говорят «их не обижали».

«И макароны, и борщик, и супчик, и гречку, и картофель», - говорят они о рационе, которым кормили детей.

Родители появлялись только вечером и говорили, что имеют какие-то дела в городе. Бродяги же много времени малышам уделить не могли. Ни одежды, ни хотя бы рваной обуви у детей также не было.

«Конечно, дети были чумазые, потому что они находились на улице целый день – и они были без одежды. Не было у них ничего. Как маугли», - говорит командир взвода патрульной полиции Дина Курникова.

Детки почти не говорят, патрульным они смогли назвать только свои имена и возраст. Сейчас Андрюша и Максим в больнице – на удивление, никаких болезней у них не обнаружили. Их родителей ищут правоохранители и соцработники.

«Если так случится, что за детьми никто не придет, тогда мы будем устанавливать возраст детей и делать им свидетельства о рождении. Абсолютно новые свидетельства о рождении», - говорит руководитель городской службы по делам детей Наталья Сиворакша. Пока родителей в больнице еще не видели, однако отмечается, что они с друзьями приходили в лагерь к бездомным с угрозами и претензиями, почему те отдали детей полиции.

Напомним, как водный патруль Днепропетровщины спас женщину, которая оказалась на острове одна с младенцем. Её туда привезли друзья, а после бросили. А в Южноукраинске 29-летняя мать оставила своих двух маленьких детей дома и поручила присмотреть за ними бывшему мужу. Но мужчина ушел по своим делам, а детей оставил без присмотра.