Была пьяная, поэтому решил изнасиловать: В Киеве таксист обокрал и надругался над пассажиркой

В Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловал и обокрал таксист, который поздно ночью подвозил ее домой.

«Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой», - рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линник.

По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил изнасиловать ее и забрать золотые украшения. Полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый – ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи – по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Киеве таксист закрыл в подвале и приковал цепью мужчину, который попросил отвезти его в город Сумы и отказался платить.