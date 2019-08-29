В Хмельницком силовики остановили «сходку» «воров в законе» - те отмечали день рождения «Гули»

В Хмельницком сотрудники силовых ведомств остановили «сходку» «воров в законе», которые приехали на базу отдыха отметить день рождения одного из них.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Сотрудники управления стратегических расследований и уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области, совместно с сотрудниками Юго-Западного отделения полиции, патрульными, спецназом полиции и работниками Управления Государственной миграционной службы в области на территории одной из баз отдыха в Хмельницком остановили «сходку» представителей разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей.

Сообщается, что целью собрания было празднования дня рождения «вора в законе» по кличке «Гули», а также проведение интернет-конференции для согласования своих дальнейших преступных действий.

В результате, 19 человек были доставлены в ближайший отдел полиции для проверки законности их пребывания на территории страны и возможной причастности к тяжелым и особо тяжелым преступлениям.

Напомним, как сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Куцу» (Георги Лобжанидзе, - ПН) и «вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть» Украину.

Напомним, что в 2016-ом году полиция отрапортовала, что в очередной раз задержала «вора в законе»Куцу, которого сразу же и отпустила. Настоящая фамилия Куцу - Георги Лобжанидзе, он из Грузии, сообщает издание «Обозреватель». Задержание проводили оперативники управления уголовного розыска Киева вечером во вторник. В столице Куцу попыталсяпровести сорвавшуюся в Днепропетровске сходку. Вместе с Куцу поймали криминальных авторитетов с прозвищами «Мозг», «Геша Сиверский» и других. Сообщается, что Куцу является одним из наиболее влиятельных воров в законе, постоянно проживающих в Украине.

Как известно, большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе»