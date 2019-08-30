В Сумах пенсионер убил собственного сына, а после врал полиции что тот пропал без вести - убитого искали более двухсот работников полиции

62-летний житель Сум убил и закопал собственного сына, а после врал полиции о том, что тот пропал без вести. На его поиски было задействовано около двухсот работников полиции. В результате, мужчина признался в совершении преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что 22 августа между отцом и сыном, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Отец обвинял сына в краже денег и спиртного. Впоследствии он выстрелил в сына из охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. Ранение оказалось смертельным.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, пенсионер замотал тело в надувную резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывоз и закопал. Что касается лодки и обреза ружья - он утопил их в водоеме.

«Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как таковому. Более того, человек даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести. На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия», - сообщает Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции

Работа с мужчиной не прекращалась, и в конечном итоге он признался в убийстве. В дальнейшем тело его сына было найдено на территории одного из дачных кооперативов областного центра.

Сейчас задержанному объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как оперативники задержали жителя Ивано-Франковской области, который в Николаеве убил своего отца в съемной квартире, а потом уехал в родной город.