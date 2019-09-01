Пограничники задержали жителя аннексированного Крыма, который пытался провезти наркотики в материковую Украину

На админгранице Украины и аннексированного Крыма задержали парня, который пытался провезти несколько видов наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского погранотряда Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

19-летний житель оккупированного Крыма направлялся из Ялты на материковую часть Украины через КППП «Каланчак». Во время проверки документов пограничники обратили внимание на нервное поведение парня и решили вывести его из общего потока.

Далее, совместно с представителями таможни, с помощью служебной собаки пограничников, пограничники в сумке мужчины обнаружили скрытые наркотические и психотропные вещества, среди которых - марихуана, амфетамин, вещества наркотического действия и шприцы.

Пограничники проинформировали сотрудников Каланчацкого отдела полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и передали обнаружены вещества компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, как СБУ разоблачила контрабандиста из Днепропетровщины, который провозил кокаин на на 75 тысяч долларов.