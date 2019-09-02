В Киеве суд оштрафовал уроженца Николаева, у которого полицейские нашли четыре пакета с психотропными таблетками и кастет

Фото - иллюстрация Голосеевский районный суд Киева признал виновным в незаконном хранении наркотиков и холодного оружия уроженца города Николаева и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи 700 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Установлено, что 11 февраля текущего года полицейские остановили автомобиль в котором находился обвиняемый. На просьбу показать, что находится у него при себе, обвиняемый в присутствии понятых достал и кармана верхней одежды незаконно приобретенный психотропный наркотик в таблетках, предварительно расфасованный в четыре пакетика, и кастет без соответствующего разрешения на его ношение.

Его действия квалифицировали по части 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и части 2 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного Кодекса Украины.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступлений, которые ему инкриминировали, и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно – 1 тысяч 700 гривен.

Напомним, ранее на Николаевщине у мужчины нашли в доме лабораторию по производству амфетамина.