На Львовщине двое заключенных, осужденных за изнасилование и разбой, сбежали из колонии

Из Николаевской исправительной колонии во Львовской области сбежали двое заключенных, осужденные за изнасилование, разбой и изготовление наркотических средств.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета, сотрудник Нацполиции Игорь Зинкевич, передает «Варта-1».

По его информации побег произошел 3 сентября.

«Сбежали осужденные: Бортовенко Виталий Андреевич 1999 года рождения, житель Киева, осужденный в 2017 году по ст. 153 ч.1 (удовлетворение половой страсти неестественным способом), ст. 187 ч.1 (разбой). Приметы: низкий до 170 см., Волосы светло-русые, глаза - синие, татуировка на левой руке: надпись «золото» и на правой руке надпись «золото», на пальцах левой руки цифры - «1» «9» «9» «9»; Дмитрук Павел Васильевич 1992 года рождения, житель Житомирской области, осужденный в 2019 году по ст. 309 ч.2 (незаконное производство наркотических средств). Приметы: низкий до 170 см., Волосы черные, глаза - карие, татуировки правой руке: «тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор»», - сообщил Зинкевич.

Он также опубликовал фото беглецов.

Напомним, херсонец пытался сбежать из Новобугского исправительного центра – суд добавил еще два года к его сроку заключения.