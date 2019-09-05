На Николаевщине трое неизвестных совершили разбойное нападение на АЗС

В четверг, 5 сентября, на автозаправочной станции возле села Мигия неизвестные совершили разбойное нападение. Полиция разыскивает злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В Первомайский отдел полиции обратилась 39-летняя оператор автозаправки, расположенной на 71-км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев», в пределах Первомайского района, с сообщением о том, что неизвестные совершили нападение на их заведение и похитили деньги.

Пообщавшись с работниками АЗС правоохранители узнали, что около пяти утра на территорию станции заехал автомобиль темного цвета, из салона выбежали трое мужчин в темной одежде, лицо до глаз было прикрыто платками. Угрожая охотничьим ружьем и ножом, злоумышленники проникли внутрь помещения заправки и похитили сейф, в котором находились деньги в общей сумме почти 24 тысячи гривен. После этого нападавшие сели в авто и поехали в направлении села Мигия.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, оперуполномоченные криминальной полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

«Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления или обладаете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063) 282-53-29 или на спецлинию «102», – сообщили в полиции.

Напомним, что на Николаевщине разбойники в балаклавах и с обрезом устроили нападение на АЗС.