На Николаевщине приговорили к 15 годам тюрьмы рецидивиста, избившего односельчанина до смерти за телефон и продукты

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы ранее судимого жителя Николаевской области за совершенный разбой и убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в начале июня 2017 года полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве односельчанина в Казанковском районе. С домовладения преступник забрал мобильный телефон пострадавшего и продукты питания, а когда принес их к себе домой, рассказал отцу, откуда все «достал». Отец пошел в дом пострадавшего и когда увидел тело убитого, то сообщил об этом в полицию.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 27 мая 2017 года злоумышленник через окно проник в помещение дома 53-летнего жителя Казанковского района, откуда тайно похитил принадлежащее потерпевшему имущество.

В ночь на 3 июня того же года злоумышленник, аналогичным путем проник в помещение дома 58-летнего жителя Казанковского района, где совершил в отношении последнего разбойное нападение. Он нанес потерпевшему предметом, установить который не представилось возможным, многочисленные удары в область головы и туловища, в результате причиненных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В суде обвиняемый отрицал свою виновность в совершении преступлений.

В итоге приговором Жовтневого районного суда от 3 июня обвиняемого признали виновным по части 4 статьи 187, пункту 6 части 2 статьи 115, части 3 статьи 185 УК Украины, то есть разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, лицом, ранее совершившим разбой, соединенный с проникновением в жилье, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, умышленное убийство, и тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, соединенное с проникновением в жилище и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискаций имущества.

Напомним, как на Николаевщине рецидивист пришел к пенсионеру, где ударил ножом в шею его гостя, а потом ограбил домовладельца.