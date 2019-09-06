Николаевец получил 1,5 года условно за инсценировку нападения на свою рабочую машину и кражу выручки хлебокомбината

Суд приговорил к 1,5 годам условно николаевца, который работая водителем хлебокомбината, украл выручку и инсценировал разбойное нападение на себя.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, утром 29 июля сообщили о нападении на водителя хлебокомбината. Мужчина сообщил, что ехал на служебном автомобиле и увидел, как его преследует неизвестная иномарка с иностранными номерами. По его словам, подозрительный автомобиль заблокировал ему дорогу, и из салона вышло несколько мужчин в масках. Нападавшие якобы избили работника, пристегнули его наручниками к кабине и забрали выручку от продажи товара. Позже оказалось, что мужчина инсценировал нападение.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что решил похитить деньги за несколько дней до инсценировки преступления. Утром он развез товар в магазины и получил за него деньги. Позже он спрятал в кузове машины 47565 гривен, позвонил коллегам и сообщил о преследовании неизвестными на серой иномарке с иностранной регистраций.

Далее он стал на обочине и приковал себя наручниками к двери и стал ждать полицию, которую уже вызвали работники хлебокомбината. Он рассказал, что понял о неправильности своего поступка в тот же день в отделе полиции, выдал деньги и рассказал о придуманном разбое.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и частью 2 статьи 383 («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления») Уголовного кодекса Украины и назначил ему за их совершение три года лишения свободы. Одновременно суд решил освободить его от тюремного заключения с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Напомним, как в Николаеве двух мужчин отправили на три года в тюрьму за инсценировку нападения и кражу сейфа с 100 тысячами гривен из автозаправки.