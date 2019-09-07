Основанием для открытия дела ГБР в отношении Порошенко по спорным землям на Николаевщине стало обращение нардепа

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно Петра Порошенко о злоупотреблении им властью во время президентства в угоду земельных интересов депутата Рады 8-го созыва после обращений в ведомство еще одного парламентария.

Об этом свидетельствует ряд определений Печерского районного суда Киева.

Как известно, 3 сентября Порошенко вызвали в ГБР на очередной допрос, но он не появился, сославшись на работу в Раде. После его неявки в ГБР пояснили, что вызвали бывшего Президента в связи с уголовным производством о возможном превышении полномочий и служебным положением при отмене решения одного из глав местной госадминистрации в Николаевской области в 2016 году. Речь идет о решении, которым 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного значения было отнесено к землям запаса государственной собственности и предоставлено разрешение для дальнейшей бесплатной передачи в частную собственность ряду лиц.

Согласно материалам, уголовное производство по признакам совершения преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением») зарегистрировали 27 июня после заявления одного из народного депутатов (имя не указано).

В суде следователь ГБР отметил о возможном преступлении служебных лиц, которые имеют отношение к подготовке двух указов Президента, которые позже стали причиной ряда разбирательств в судах разной инстанции.

Сотрудник ГБР просил суд предоставить доступ к ряду судебных документов и других возможных доказательств, которые находятся в помещении Хозяйственного суда Николаевской области, Первомайской районной государственной администрации, управления Госгеокадастра в Первомайском районе, Регистрационной службы Первомайского районного управления юстиции, Николаевского окружного административного суда.

Следственный судья удовлетворил эти ходатайства и предоставил доступ группе следователей ГБР к интересующим документам.

Напомним, что летом в Первомайском районе систематически происходили фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур, являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

В итоге в мае 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины отменила Указ Президента Петра Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».