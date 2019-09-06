На Одесчине за взятку в 5 тысяч гривен суд приговорил экс-прокурора к пяти годам тюрьмы

В Одесской области бывшего сотрудника Раздельнянской прокуратуры приговорили к пяти годам лишения свободы за взяточничество.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

По данным следствия, летом 2016 года подсудимый, будучи прокурором, требовал и получил от фигуранта уголовного производства 5 тысяч гривен взятки за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд признал экс-прокурора виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Николаеве суд оправдал замначальника Корабельного отдела полиции по делу о взятке, а его подчиненного оштрафовал на ₴17 тысяч.