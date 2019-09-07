Украинка вместе с гражданином США пыталась вывезти из страны пятилетнего ребёнка по поддельным документам

На украинско-польской границе задержали мужчину и женщину с паспортами «граждан мира», которые пытались незаконно вывезти маленького ребёнка за границу.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В пятницу, 6 сентября, в пункт пропуска «Краковец» на выезд из Украины прибыли муж с женой и маленьким ребенком.На паспортный контроль они предоставили два паспорта «граждан мира». Несмотря на то, что эти «сувенирные» паспорта вообще не являются документами, граждане пытались воспользоваться ими при пересечении границы. Кроме того, они не имели никаких документов на малолетнюю девочку.

Подозрительных граждан пограничники сразу задержали. У 34-летней женщины был действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу. А 52-летний мужчина оказался гражданином США с видом на жительство в Украине, срок которого истек.

Украинка и американец сообщили правоохранителям что 5-летняя девочка якобы является их дочерью, но подтвердить это не смогли. За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли обоих граждан к административной ответственности, «ничтожные» паспорта изъяли.

Кроме того пограничники по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного статьей 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»), направили сообщение в Нацполицию. Мужчину с женщиной и ребенком также передали правоохранителям.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина пытался вывезти в Италию 12-летнюю девочку по поддельному разрешению.