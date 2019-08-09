На Закарпатье мужчина пытался вывезти в Италию 12-летнюю девочку по поддельному разрешению

На Закарпатье житель Украины пытался вывезти в Италию 12-летнюю девочку по поддельному разрешению от родителей.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Так, в пункт пропуска «Тиса» на выезд из Украины прибыл 51-летний гражданин Украины, который вместе с двенадцатилетней девочкой из Кривого Рога направлялся в Италию рейсовым автобусом. На контроль, вместе с паспортами, мужчина предъявил заявления от родителей о согласии на вывоз ребенка за границу. Однако, в ходе дополнительного изучения документов пограничники установили, что заявление от отца, якобы заверенное консулом Украины в Милане, поддельное.

По данному факту пограничники направили в Ужгородский РО полиции ГУНП в Закарпатской области сообщение об обнаружении уголовного преступления по статье 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетний гражданке Украины, которую пытались незаконно вывезти за пределы Украины, было вынесено решение об отказе в пересечении государственной границы. После завершения процессуальных мер, мужчина с девочкой выбыли из пункта пропуска в сопровождении сотрудников Национальной полиции для дачи объяснений и проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, в апреле в Грузии задержали гражданку Украины, которая собиралась перевезти на территорию Абхазии 10 детей. Отмечается, что 4 из 10-ти малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал «обоснованное подозрение», что дело содержит признаки торговли людьми. 6 июня Президентский самолёт вылетел в Грузию, чтобы забрать их.

Позже стало известно, что в Украину вернули десять детей женщины, задержанной по подозрению в попытке их продажи - еще один ребенок погиб в России.