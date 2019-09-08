ГБР задержало подполковника, который получил взятки на 71 тысячу гривен от поставщика продуктов для пограничников

Государственное бюро расследований задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тысячи гривен. Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

Пограничника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве военная прокуратура, полиция и ГБР задержали начальника Полтавской таможни, который подозревается в вымогательстве взятки.