В Николаеве неизвестные украли из автомобиля сумку, в которой было 750 тысяч гривен

В Николаеве 11 сентября неизвестные разбили стекло в автомобиле «Hyundai» и похитили из него сумку, в которой находилась крупная сумма денег.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Преступление случилось на пересечении улиц Гражданская и Большая Морская, когда мужчина припарковал машину и оставил её без присмотра на некоторое время. После обнаружения кражи мужчина обратился в полицию. На месте работала следственно-оперативная группа полиции, которая выясняла детали случившегося.

«Новости-N» сообщают, что владельцем машины оказался бизнесмен из Херсона. Из машины похитили около миллиона гривен, которые находились в сумке и пакете.

Обновлено в 21:42. В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что всего у жителя Херсона украли 750 тысяч гривен. По данному факту начато уголовное производство по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража в особо крупных размерах»).

Напомним, что ранее николаевец получил 1,5 года условно за инсценировку нападения на свою рабочую машину и кражу выручки хлебокомбината.