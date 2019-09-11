В Николаева на лестничной клетке из-за поджога сгорел матрас - весь подъезд заволокло дымом

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В среду вечером, 11 сентября, на лестничной клетке в пятиэтажном доме по улице Молодогвардейская, 51, подъезд №3 сгорел матрас.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Около 21:00 в квартирах появился резкий запах гари, который шел с лестничной клетки. Жители дома из-за сильного задымления не могли выйти в подъезд, чтобы понять что горит и потушить возгорание, и вызвали пожарных.

Как выяснилось горел матрас, деревянная детская кровать и деревянная дверь, которые стояли на лестничной клетке 4 этажа. По словам спасателей, вероятной причиной пожара стал поджог. В течение 20 минут возгорание потушили. Матрас сгорел полностью. 

 

Напомним, как в Николаеве произошел пожар на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Потемкинской.

Julia Davudenko

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