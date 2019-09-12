СБУ разоблачила ОПГ, которая следила за людьми за деньги – среди задержанных были правоохранители

Служба безопасности Украины остановила деятельность группы, среди которой были правоохранители, которые следили за людьми за деньги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами.

«Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов», - отметили в пресс-службе.

СБУ отмечает, что участники группы «подыскивали клиентов» среди участников бизнес-кругов.

«Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг". Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников была четко определена. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские - проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители – прослушивание», - объяснили в СБУ.

Правоохранители задержали участников группы во время передачи заказчику флэшки с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Выявлены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, как на оккупированной части Донбасса в мае 2019 года террористы приговорили местного жителя Дмитрия Батрака к 12 годам тюрьмы. Его обвинили в шпионаже в пользу СБУ.