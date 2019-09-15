В Бердянске суд приговорил к условному сроку мужчину, который пьяным разгуливал по городу с гранатой и хотел покончить с собой

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался взорвать себя боевой гранатой в Запорожской области.

Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

Отмечается, что инцидент произошел в Бердянске. Там мужчина нашел боевую гранату Ф-1 и принес ее домой.

Затем он употребил спиртное и решил покончить жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате.

Пьяный местный житель сел в маршрутку и начал показывать свою новую «игрушку» пассажирам. Он вышел на улице Сухарева и дернул чеку, а потом какое-то время разгуливал по городу, пока не добрался до балки. Там он передумал умирать и выкинул гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские задержали самоубийцу. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Киеве за замечание о брошенном окурке мужчина устроил погром в подъезде и угрожал взорвать гранату.