В Киеве за замечание о брошенном окурке мужчина устроил погром в подъезде и угрожал взорвать гранату

В Днепровском районе Киева местному жителю сделали замечание за выброшенный окурок в подъезде, за что он устроил в нём погром.

Об этом сообщает «Информатор».

Во время скандала из-за выброшенного окурка мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого он взял кувалду и начал громить всё вокруг. Больше всего пострадал домофон и вход в парадное. Также были разбиты окна в подъезде.

Когда прибыли правоохранители, мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. К тому же он добавил, что если к квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату.

Правоохранителям удалось задержать буйного жильца. Специалисты обследовали квартиру, но, по предварительным данным, не обнаружили опасных предметов. На данный момент ведется разбирательство и определяется квалификация противозаконным действиям мужчины.

Напомним, как 19 августа, в Южноукраинске мужчина выпал на навес подъезда с окна многоэтажки, доставали его оттуда спасатели. А в в Снигиревском районе (Николаевщина) мужчина приказал своему сыну громко включить музыку на портативной колонке и отправился под звуки громить резиновой палкой окна - за это его приговорили к условному сроку. Кроме того, Николаеве дебошир разбил витрину аптеки после отказа продать ему наркотики.