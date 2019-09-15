В Волынской области суд приговорил женщину почти к пяти годам тюрьмы за попытку подкупить прокурора взяткой в $100

Жительницу Нововолынска Волынской области приговорили к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку подкупить прокурора.

Об этом сообщает 368.media ссылаясь на приговор Нововолынского суда Волынской области.

В марте 2018 года обвиняемая по ч. 2 ст. 307 УК («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств») , договорившись предварительно о личной встрече, пришла к прокурору Нововолынского отдела Владимир-Волынской местной прокуратуры Александру Данилюку.

Женщина просила прокурора не обращаться в суд о смене меры пресечения на содержание под стражей. За это подозреваемая передала прокурору взятку в сумме 100 долларов. После этого женщину задержали, а средства изъяли при осмотре места преступления.

Также в конце июня прошлого года она украла в магазине «Ева» тушь «Икс-Файбер» марки «Лореаль» стоимостью 225 гривен.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью. Кроме того, женщина заключила соглашение о признании виновности с прокурор.

Суд утвердил соглашение, признал злоумышленницу виновной по ч.3 ст. 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), ч.2 ст. 185 («Кража») УК и назначил наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Николаевщине за попытку подкупа офицера полиции задержан мужчина, который ездил на «BMW» с «перебитыми» номерами