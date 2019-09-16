В Канаде задержали высокопоставленного чиновника разведки – его подозревают в «сливе» секретных данных

В Канаде по подозрению в причасности к сливу большого количества секретной информации арестован один из директоров канадской разведки Камерон Ортиз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера, украинской эмигрантки Антонины Кумки.

«Камерон Ортиз - один из директоров канадской разведки и топ-советник предыдущего главы Канадской королевской полиции (структура, которая расследует международные вмешательства, топ-коррупцию и т.д.) - был арестован в Оттаве в минувший четверг», - написала она.

Кумка утверждает, что его обвиняют в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и в передаче терабайт информации (планы канадской разведки, имена канадских разведчиков) начиная с 2015 года.

«Согласно одному источнику, Камерон Ортиз был человеком, который отвечал за расследование дела возможного отмывания в Канаду миллионов долларов российских налогов, которую в свое время разоблачил Сергей Магнитский», - добавила она.

По информации издания The New York Times, Ортиза арестовали в пятницу. Ему предъявлено три обвинения в соответствии с редко используемым законом о национальной тайне, включая передачу секретных данных в 2015 году, а также сбор информации в 2018 году и в этом году с намерением сделать то же самое.

Напомним, бывший спецагент ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за то, что продал Китаю секретные документы.