В доме американского врача нашли останки двух тысяч человеческих эмбрионов

В США в штате Иллинойс нашли останки более 2 тысяч эмбрионов в доме бывшего врача, который проводил аборты.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Семья доктора Ульриха Клопфера обнаружила останки зародышей, осматривая дом врача после его смерти 3 сентября. Доктор Клопфер владел клиникой в Саут-Бенд, штат Индиана, которую закрыли после отзыва лицензии в 2016 году. Его обвинили в том, что он не сообщил властям об абортах, которые он сделал 13-летней девочке. Он также не смог подтвердить присутствие медицинского персонала во время процедур. У Клопфера были документы врача-остеопата, он рассказывал, что никогда не терял пациенток за 43 года проведения абортов.

- Женщины беременеют, мужчины – нет, - отметил доктор Клопфер во время слушаний, сообщает «New York Times». - Нам нужно уважать женщин, принимающих решение, которое они считают лучшим в своей жизни. Я не нахожусь здесь, чтобы кому-то что-то указывать. Я не стою здесь, чтобы кого-то судить.

Полиция обнаружила в его доме останки 2 тысяч 246 плодов. Начато расследование.

Напомним, что ранее в США сняли обвинения с женщины, потерявшей ребенка после выстрела в живот.