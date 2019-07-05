В США сняли обвинения с женщины, потерявшей ребенка после выстрела в живот

В США прокуроры сняли обвинения с 27-летней жительницы Алабамы Марши Джонс, которую обвиняли в непредумышленном убийстве. Женщина потеряла ребенка после того, как ей выстрелили в живот.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Reuters».

Дело закрыли, Джонс не будут предъявлять другие обвинения, заявила прокурор округа Линнис Вашингтон. Она отметила, что в «этом печальном событии нет победителей, только проигравшие».

Перестрелка, в которой пострадала Марши Джонс, произошла в декабре 2018 года. Полиция приехала на место происшествия, получив сообщение о том, что кто-то застрелен, и нашла Джонс. Женщину, которая была на пятом месяце беременности, доставили в больницу с пулевым ранением живота. Ребенка спасти не удалось.

Полицейские установили, что ссора между Джонс и другой женщиной – Эбони Джемисон произошла из-за отца ребенка. Правоохранители заявили, что единственной «настоящей жертвой» происшествия стала нерожденная девочка, а инициатором конфликта, в котором она погибла, была признана ее мать. 26 июня Джонс арестовали.

Дело Джонс возмутило борцов за права женщин по всему миру и вызвало дискуссию о правовой защите нерожденных детей. В мае Алабама стала одним из штатов, принявших жесткий закон о запрете абортов на любом сроке беременности. Процедура считается уголовным преступлением. Также законодательство позволяет выдвигать обвинения при убийстве плода из-за насильственных действий.