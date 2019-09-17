В Киеве уроженец Николаевщины отделался условным сроком за отобранные у прохожей $40 тысяч

В Киеве уроженца Николаевской области приговорили к трем годам условно, за грабеж почти 40 тысяч долларов США у прохожей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Событие произошло в прошлом году в Печерском районе столицы. Полицейские получили информацию о грабеже, который произошел у дома на улице Василия Тютюнника. Неизвестный вырвал из рук женщины две сумки и начал убегать, но был задержан прохожими.

При нем обнаружили вещи потерпевшей: две женские сумки, в которых было более 2 тысяч гривен, 8 тысяч евро и 31,5 тысяч долларов США. Задержанным оказался 40-летний уроженец Николаевской области, который ранее имел проблемы с законом. На время следствия он находился под стражей.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мотив своего преступления он объяснил тяжелым материальным положением.

Приговором Печерского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины, приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Напомним, как в Киеве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины более миллиона гривен.