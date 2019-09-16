В Киеве неизвестные облили кислотой более 30 автомобилей

В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Отмечается, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро "Славутич".

«Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.

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