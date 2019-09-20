К схеме вымогательства «откатов» с николаевских фермеров за получение госпомощи причастен руководитель департамента ОГА, – СБУ

К схеме вымогательства с фермера «отката» за получение государственной помощи причастен руководитель профильного департамента Николаевской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-центра Службы безопасности Украины.

Как известно, 18 сентября полиция и СБУ задержали члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, который требовал взятку в размере 40 тысяч гривен.

«Правоохранители задокументировали, что председатель ОО при содействии начальника профильного департамента облгосадминистрации и руководителя регионального отделения Укргосфонда организовали противоправную схему хищения бюджетных средств. 10% «отката» злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев», – говорится в сообщение.

Стоит отметить, что подобными вопросами занимается департамент агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации. Руководителем этого департамента является Елена Пискун.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в СБУ подтвердил, что речь идет об этом департаменте ОГА.

Согласно декларации Пискун, она за 2018 год получила в департаменте ОГА 509 тысяч 248 гривен заработной платы. Она также владеет двумя квартирами в Николаеве площадью 37 и 49 квадратных метров, земельным участком в 1440 квадратов в Снигиревке и автомобилем «Ford Kuga» 2014 года выпуска, которую приобрела за 470 тысяч гривен в 2015 году.

Напомним, как в Киеве на взятке задержали работников Департамента соцполитики - они вымогали деньги у людей с инвалидностью