Полицейский вымогал 60 тысяч гривен у киевлянки, которую остановили на улице с наркотиками

В Киеве за получение взятки задержали сотрудника Оболонского управления полиции Киева. Он подозревается в вымогательстве 60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Киевское управление департамента получило информацию о противоправных действиях отдельных сотрудников столичной полиции. На одной из улиц в Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции остановили молодую женщину, у которой нашли наркотики. Киевлянка объяснила, что хранила наркотики без цели сбыта.

22-летнюю девушку доставили в отдел полиции. Ее матери сообщили о причине задержания и вариант «решения вопроса». Вскоре в отделение полиции прибыл парень задержанной девушки со своим знакомым – сотрудником полицейского управления.

«За избежание уголовной ответственности нужно было дать 60 тысяч гривен. 28 тысяч гривен «откупных» полицейские получили сразу, еще 10тысяч – на банковскую карточку, реквизиты которой предоставил 31-летний участковый офицер полиции. Туда же договорились перечислить остальные деньги. Сразу после перевода 22 тысяч гривен и снятия их в банкомате, сотрудника превентивной полиции задержали сотрудники полиции и ГБР», - сообщили в полиции.

Участковому офицеру вручено подозрение по статье 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины; сотруднику полиции, который выступал посредником от задержанной, объявлено подозрение за пособничество в даче взятки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве замначальника Ингульского отдела полиции задержали за вымогательство 12 тысяч гривен.